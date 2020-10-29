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Артистка иркутского театра перевела интернет-мошенникам 300 тысяч рублей

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Артистка иркутского театра перевела интернет-мошенникам 300 тысяч рублей
фото: pixabey

Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области сообщила, что артистка иркутского театра перевела интернет-мошенникам 300 тысяч рублей. Несколько дней назад женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что ее пытаются ограбить. 

По телефону аферист сказал, что сбережения необходимо перевести на резервный счет. Не проверив информацию, потерпевшая проследовала в ближайшее банковское отделение и перечислила на карту афериста 300 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, иркутянка обратилась за помощью в полицию, – отметили в ведомстве.

ЕСт

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