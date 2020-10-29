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Аргументы Недели Происшествия 13+

На Кубани в аварии пострадали двое детей

, 14:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани в аварии пострадали двое детей
ГИБДД по Краснодарскому краю

Вчера вечером, 28 октября, на трассе "Динская-Пластуновская" произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.

Как сообщают правоохранители, 60-летний водитель автомобиля "Nissan" не справился с управлением и вылетел на "встречку", после чего столкнулся с "KIA", за рулём которой была 39-летняя женщина.

Оба водителя, а также пассажир "Nissan" и двое детей, которые находились в "KIA" получили различные травмы и были госпитализированы.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в станице Кавказской после столкновения с "КамАЗом" погиб скутерист, у которого не было прав. 

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