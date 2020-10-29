На Кубани в аварии пострадали двое детей

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29 октября 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ГИБДД по Краснодарскому краю

Вчера вечером, 28 октября, на трассе "Динская-Пластуновская" произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.



Как сообщают правоохранители, 60-летний водитель автомобиля "Nissan" не справился с управлением и вылетел на "встречку", после чего столкнулся с "KIA", за рулём которой была 39-летняя женщина.



Оба водителя, а также пассажир "Nissan" и двое детей, которые находились в "KIA" получили различные травмы и были госпитализированы.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в станице Кавказской после столкновения с "КамАЗом" погиб скутерист, у которого не было прав.