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Житель Барнаула угнал автобус и сразу врезался на нем в грузовик

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Житель Барнаула угнал автобус и сразу врезался на нем в грузовик
руль в автобусе, pixabay.com

Житель Барнаула угнал припаркованный у придорожного кафе маршрутный автобус и почти сразу врезался на нем в грузовик. Данную информацию предоставили в четверг, 29 октября, в МВД по Алтайскому краю.

В полицию поступило заявление от водителя автобуса, который сообщил, что неизвестный неправомерно завладел его транспортным средством. Водитель ранее оставил ключи в замке зажигания и ушел обедать, а когда вернулся, увидел, что на его автобусе неизвестный попал в ДТП – врезался в стоявший неподалеку грузовик.

Угон и аварию заметили граждане, которые не позволили злоумышленнику скрыться, очевидцы задержали его и вызвали полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ЕТ

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