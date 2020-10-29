Житель Барнаула угнал автобус и сразу врезался на нем в грузовик
29 октября 2020, 11:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Житель Барнаула угнал припаркованный у придорожного кафе маршрутный автобус и почти сразу врезался на нем в грузовик. Данную информацию предоставили в четверг, 29 октября, в МВД по Алтайскому краю.
В полицию поступило заявление от водителя автобуса, который сообщил, что неизвестный неправомерно завладел его транспортным средством. Водитель ранее оставил ключи в замке зажигания и ушел обедать, а когда вернулся, увидел, что на его автобусе неизвестный попал в ДТП – врезался в стоявший неподалеку грузовик.
Угон и аварию заметили граждане, которые не позволили злоумышленнику скрыться, очевидцы задержали его и вызвали полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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