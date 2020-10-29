В Хабаровском крае банда ограбила селян на 4 млн рублей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 октября 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении шести жителей поселка Новый Ургал, которые два года подряд грабили людей.

Самому старшему из преступников 24 года, младшему - 19. Они обвиняются в совершении крупных краж, совершенных в период с апреля 2018-го по февраль 2020-го. Всего ущерб от их действий составил 4 млн рублей.

Организатором группы оказался 21-летний парень. Всего подельникам удалось совершить в поселке восемь краж бытовой техники и другого имущества, одну кражу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также один сбыт оружия с патронами.

Преступники действовали всегда по одной схеме – проникали в квартиры через окна и козырьки подъездов, пока хозяев не было дома.

Сейчас под стражу заключены организатор группы и два его подельника. Остальные – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.