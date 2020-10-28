Больной умер в больнице, не дождавшись медицинской помощи

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28 октября 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Управление следственного комитета по Нижнему Новгороду начало проверку смерти 60-летнего пациента, страдавшего острой формой пневмонии. Он умер, пролежав 4 часа на носилках, на полу больницы, так и не дождавшись медицинской помощи. Главврач сообщил, что мужчину не разместили в больнице, так как «он находился в группе риска заражения COVID-19». Об этом сообщает «Новая газета».

Из сказанного главврачом выходит, что решение не оказывать помощь было принято из-за возраста пациента. То есть речь не идет о перегруженности больницы и отсутствии самой возможности предпринять хоть что-то ради спасения жизни человека. Таковы реалии пандемии. Здесь уже давно «на войне, как на войне», такого понятия, как ценность жизни, уже не существует и клятва Гиппократа забыта?

Напоминаем, Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России не стоит, так как до некоторых регионов еще не дошла первая. В частности, президент на заседании правительства сказал: «Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов». Судя по всему, страна находится все в том же состоянии в борьбе с пандемией, в каком она прибывала весной-летом этого года и существенного прогресса не произошло. Впрочем, нечто подобное наблюдается по всему миру, кроме Китая.