Под Туапсе бушует лесной пожар

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28 октября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Утром 28 октября в Туапсинском районе загорелась лесная подстилка. Информацию о происшествии дежурный получил без пяти девять.



На место выехало более шестидесяти человек на 12 спецмашинах. К часу дня огонь всё ещё не удалось побороть, общая площадь возгорания превысила шесть гектаров. К месту направлен вертолёт Ми-8, он будет зачерпывать воду из Чёрного моря.



“Тушение пожара осуществляется ранцевыми огнетушителями и хлопушами”, - рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.