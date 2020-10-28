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Аргументы Недели Происшествия 13+

Под Туапсе бушует лесной пожар

, 14:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Под Туапсе бушует лесной пожар
ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Утром 28 октября в Туапсинском районе загорелась лесная подстилка. Информацию о происшествии дежурный получил без пяти девять.

На место выехало более шестидесяти человек на 12 спецмашинах. К часу дня огонь всё ещё не удалось побороть, общая площадь возгорания превысила шесть гектаров. К месту направлен вертолёт Ми-8, он будет зачерпывать воду из Чёрного моря.

“Тушение пожара осуществляется ранцевыми огнетушителями и хлопушами”, - рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Kub