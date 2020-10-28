Школьник в Хабаровском крае спас женщину от сожителя, пытавшегося ее сжечь

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 октября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В краевом управлении МЧС России состоялось торжественное награждение Артема Гилева из села Троицкое Нанайского района, проявившего мужество и героизм при спасении человека.

Речь идет о происшествии, когда Артем вместе с братом и соседской девочкой шли мимо одного из сельских домов, откуда донесся ерик. Зная, что в этом доме проживает агрессивный мужчина, Артем поспешил к двери, но она была закрыта. Тогда подросток намотал на кулак куртку и разбил окно.

Проникнув в дом, он увидел, что на полу лежит женщина, связанная удлинителем и облитая бензином. Рядом с ней стоял сожитель, угрожавший убийством. В его руках был нож.

Артем быстро выбежал из дома и сообщил об увиденном в полицию. Женщина осталась жива благодаря вовремя приехавшим на место правоохранителям.

Артему вручили специальную медаль «За спасение жизни», а также памятный подарок в честь 30-летия МЧС России.