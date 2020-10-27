В Таганроге школьники попали в больницу из-за распыленного из перцового баллончика газа
27 октября 2020, 22:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Семеро учеников школы номер 24 Таганрога Ростовской области были доставлены в больницу, предположительно, из-за распыленного на территории учебного заведения газа из перцового баллончика.
Происшествие случилось в школе в минувший понедельник. Предполагается, что некто распылил газ из перцового баллончика, после чего семеро учеников попали в детскую городскую больницу. Представитель администрации Таганрога уточнил, что в настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.
Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что инцидент произошел на уроке физкультуры. Он также заявил о пяти пострадавших – четырех девочках и одном мальчике.
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