В Таганроге школьники попали в больницу из-за распыленного из перцового баллончика газа

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27 октября 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семеро учеников школы номер 24 Таганрога Ростовской области были доставлены в больницу, предположительно, из-за распыленного на территории учебного заведения газа из перцового баллончика.

Происшествие случилось в школе в минувший понедельник. Предполагается, что некто распылил газ из перцового баллончика, после чего семеро учеников попали в детскую городскую больницу. Представитель администрации Таганрога уточнил, что в настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что инцидент произошел на уроке физкультуры. Он также заявил о пяти пострадавших – четырех девочках и одном мальчике.