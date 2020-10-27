В Пакистане в медресе во время лекции была взорвана «адская машинка»

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27 октября 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Во вторник утром мощный взрыв прогремел в исламской семинарии на окраине города Пешавар на северо-западе Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере восемь студентов и были ранены 136 человек, сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс», ссылаясь на слова представителя полиции.

Взрыв произошел, когда известный религиозный деятель читал лекцию об учении ислама в главном зале медресе Джамия Зубайрия, сказал полицейский Вакар Азим. Он так же поведал, что первоначальные расследования показывают, что неизвестный принес мину в сумке и оставив ее в зале, где находились студенты и лектор, незаметно покинул медресе. Из того же источника стало известно, что сдетонировало не менее 5 кг взрывчатки. Во время взрыва в главном зале семинарии находилось до 500 студентов.

По словам официальных лиц, среди раненых были и некоторые афганские студенты, обучающиеся в семинарии. Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил взрыв и попросил власти обеспечить оказание наилучшей медицинской помощи пострадавшим.

«Я хочу заверить мою страну, что мы обеспечим привлечение к ответственности террористов», - сказал Хан.

Взрыв в медресе прогремел через несколько дней после того, как пакистанская разведка предупредила, что боевики могут атаковать общественные места и важные здания, включая семинарии и мечети, по всему Пакистану, включая Пешавар - столицу провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Мохаммад Хорасани, пресс-секретарь пакистанского Талибана (запрещен в России), осудил этот теракт.