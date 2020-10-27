В Красноярском крае на 497 километре трассы Р-257 перевернулся микроавтобус. Есть пострадавшие
27 октября 2020, 07:33[ «Аргументы Недели» ]
Водитель и семеро пассажиров микроавтобуса "Тойота Хайс" пострадали утром во вторник, 27 октября, в результате ДТП в Красноярском крае. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ермаковскую районную больницу.
По предварительной версии регионального управления МВД, сегодня утром на 497-м километре трассы Р-257 "Енисей" 31-летний водитель микроавтобуса "Тойота Хайс", двигаясь со стороны города Томска в сторону города Кызыл, не справился с управлением автомобиля и допустил опрокидывание в кювет. В салоне микроавтобуса находилось 17 пассажиров.
На месте аварии сейчас работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
На прошлой неделе три человека погибли, еще трое пострадали и были доставлены в больницу после столкновения минивэна с грузовиком в Воронежской области.
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