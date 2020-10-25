Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В московском торговом центре ребенок упал с аттракциона и попал в больницу

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В московском торговом центре ребенок упал с аттракциона и попал в больницу
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вечером в субботу, 24 октября, в одном из московских торговых центров семилетний мальчик упал с аттракциона. Согласно последней информации, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова отметила, что по факту случившегося будет проводиться проверка. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и безопасности услуг для жизни и здоровья граждан.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что ребенок упал с аттракциона "тарзанка". Врачи, осмотревшие пострадавшего, выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом седьмого грудного позвонка и ушиб брюшной стенки живота.

ЕТ

В мире

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью