В московском торговом центре ребенок упал с аттракциона и попал в больницу
25 октября 2020, 14:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в субботу, 24 октября, в одном из московских торговых центров семилетний мальчик упал с аттракциона. Согласно последней информации, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.
Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова отметила, что по факту случившегося будет проводиться проверка. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и безопасности услуг для жизни и здоровья граждан.
Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что ребенок упал с аттракциона "тарзанка". Врачи, осмотревшие пострадавшего, выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом седьмого грудного позвонка и ушиб брюшной стенки живота.
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