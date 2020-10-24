В Донбассе погиб командир батальона «Призрак»

Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко в Телеграм-канале.
Вместе с Марковым в момент аварии находилась его супруга. Другие подробности ДТП не сообщаются.
Подразделение "Призрак", которым командовал Алексей Марков (позывной "Добрый"), выполняет задачи на наиболее опасном направлении линии фронта в ЛНР у населенного пункта Золотое. Командир принимал участие в защите мирного населения Донбасса с 2014 года.
В 2015 году погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Позже батальон был включен в состав Народной милиции ЛНР.
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