В Донбассе погиб командир батальона «Призрак»

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24 октября 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Марков, кадр YouTube

Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко в Телеграм-канале.

Вместе с Марковым в момент аварии находилась его супруга. Другие подробности ДТП не сообщаются.

Подразделение "Призрак", которым командовал Алексей Марков (позывной "Добрый"), выполняет задачи на наиболее опасном направлении линии фронта в ЛНР у населенного пункта Золотое. Командир принимал участие в защите мирного населения Донбасса с 2014 года.

В 2015 году погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Позже батальон был включен в состав Народной милиции ЛНР.