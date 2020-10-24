В Воронежской области при пожаре погибли двое детей

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24 октября 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

пожар. Фото: pixabay.com

В селе Шуриновка Богучарского района в сгоревшем доме нашли тела двух мальчиков в возрасте четырех и семи лет. Об этом сообщает сегодня региональный Следственный комитет России.

Горел частный дом, который был разделен на двух хозяев. На место пожара отправили 11 спасателей и 3 единицы техники.

Сейчас на остатках строения работают сотрудники Следственного комитета и полиции, а также испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Пока непонятно, где были родители детей, и почему произошел пожар.

Под Уфой пожар в деревянном доме унес жизни трех человек.