В Тверской области местный житель угнал мусорный контейнер

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24 октября 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: afanasy.biz

Фото: сайт МВД

В одной из деревень Тверской области местный житель угнал мусорный контейнер. Как выяснилось, он привязал бак стоимостью 7 тысяч рублей к мотоциклу и увез.

О пропаже контейнера в полицию сообщила компания, которая занимается вывозом мусора. Поиски контейнера в пунктах сдачи металлолома, куда отправились полицейские, результатов не дали. Как выяснилось, вор планировал использовать металлический мусорный контейнер в личных целях на приусадебном участке.

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