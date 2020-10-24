В Тверской области местный житель угнал мусорный контейнер
24 октября 2020, 12:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: afanasy.biz
В одной из деревень Тверской области местный житель угнал мусорный контейнер. Как выяснилось, он привязал бак стоимостью 7 тысяч рублей к мотоциклу и увез.
О пропаже контейнера в полицию сообщила компания, которая занимается вывозом мусора. Поиски контейнера в пунктах сдачи металлолома, куда отправились полицейские, результатов не дали. Как выяснилось, вор планировал использовать металлический мусорный контейнер в личных целях на приусадебном участке.
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