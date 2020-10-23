В Хабаровске задержана участница «фургальских» протестов, известная как Егоровна
23 октября 2020, 16:31[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В Хабаровске задержали участнику митингов, проходящих в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, известную как Егоровна (на фото).
Об этом сообщает ОВД Инфо, ссылаясь на корреспондента портала Activatica Екатерину Бияк.
Сейчас Любовь Егоровна находится в 4-м отделе полиции. Ей вменяют статью о нарушении правил поведения публичных мероприятий.
Напомним, что в Хабаровске и других городах Хабаровского края, а также всего Дальнего Востока и некоторых других регионов страны более 100 дней проходят акции в поддержку арестованного экс-главы края Сергея Фургала. Фургала задержали и этапировали в Москву 9 июля, его обвиняют в организации убийств 15-летней давности. Жители края выходят на улицы ежедневно с неизменным требованием: вернуть народного губернатора в Хабаровск и повести суд в краевой столице, а не в Москве.
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