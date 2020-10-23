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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Хабаровске автобус насмерть сбил пешехода

, 14:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», ]

В Хабаровске автобус насмерть сбил пешехода

23 октября в центре Хабаровска около 19:30 по местному времени автобус с пассажирами насмерть сбил горожанку.

Когда автобус поворачивал на центральную улицу, хабаровчанка пересекала дорогу. Она попала под колеса и погибла на месте. По словам очевидцев, у погибшей была серьезная травма головы.

Пока опознать погибшую не удалось – у нее не было при себе документов. По данным сотрудников полиции, водитель – мигрант, ему 48 лет.

Примечательно, что этот же автобус месяц назад стал виновником ДТП.