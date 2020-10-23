В Сочи турист заявил в полицию на девушек лёгкого поведения

Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 октября 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Адлерском районе Сочи приезжий, как сообщает telegram-канал "ЧП Сочи", был обманут девушками лёгкого поведения. Турист заявил на них в полицию.



Мужчина позвал девушек в небольшой отель на улице Ленина с целью разнообразить свой отдых. Однако те попросили за свои услуги полную предоплату. Потерпевший охотно отдал "ночным бабочкам" пятьдесят тысяч рублей, после чего те скрылись, так и не отработав деньги.



По данному факту полиция проводит проверку.



Как ранее писали "Аргументы Недели", в Сочи водитель маршрутки убил конкурента палкой. Мужчины "не поделили пассажиров", из-за чего между ними случился конфликт.