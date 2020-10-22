На Кубани осудили молодого киллера

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22 октября 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

24-летнего жителя Новокубанска признали виновным в покушении на убийство по найму.



По данным следствия, к обвиняемому обратился неизвестный с предложением убить 38-летнюю жительницу станицы Петропавловская. В награду - дом, машина и безбедное существование. В начале прошло года заказчик выдал обвиняемому шестьдесят тысяч рублей на покупку оружия, средств конспирации и транспортного средства, - сообщает краевое СУ СК. Далее, по информации правоохранителей, в июле 2019 киллер в течение недели вёл слежку за потенциальной жертвой, а утром 14 числа решился действовать.



Молодой человек перепрыгнул через забор дома женщины и несколько раз ударил её ножом в шею и тело, а, когда на крик выбежал сожитель жертвы, нанёс ножевое ранение и ему, - рассказали в полиции.



Сотрудники органов задержали злоумышленника, теперь ему грозит десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.