Женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме в Самарской области

При пожаре в частном жилом доме в Самарской области погибли женщина и ребенок. Как сообщили в четверг в пресс-службе ГУМЧС по региону, после случившегося еще один ребенок был доставлен в больницу.
Информация о возгорании в частном жилом доме в Шигонском районе поступила накануне вечером. В 04.40 по местному времени (03.40 по Москве) 22 октября пожар на площади 200 квадратных метров удалось ликвидировать.
В результате случившегося погибли два человека – женщина 1975 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Кроме того, пострадала девочка 2007 года рождения, она госпитализирована в Сызранскую городскую больницу №2. Предварительной причиной пожара названа неисправность печного отопления.
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