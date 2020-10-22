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Женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме в Самарской области

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме в Самарской области
пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

При пожаре в частном жилом доме в Самарской области погибли женщина и ребенок. Как сообщили в четверг в пресс-службе ГУМЧС по региону, после случившегося еще один ребенок был доставлен в больницу.

Информация о возгорании в частном жилом доме в Шигонском районе поступила накануне вечером. В 04.40 по местному времени (03.40 по Москве) 22 октября пожар на площади 200 квадратных метров удалось ликвидировать.

В результате случившегося погибли два человека – женщина 1975 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Кроме того, пострадала девочка 2007 года рождения, она госпитализирована в Сызранскую городскую больницу №2. Предварительной причиной пожара названа неисправность печного отопления.

ЕТ

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