Сына фигуранта по делу Фургала похитили, требуя не содействовать отцу

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 октября 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сына фигуранта по делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Андрея Карепова – Тимура похитили и избивали, требуя отказаться от содействия отцу.

Тимур Карепов рассказал Sota, что в его похищении могли участвовать и силовики, и «бандиты».

Неизвестные напали на него, надели на него наручники, били по лицу, разорвали на нем одежду и требовали «не лезть не в свое дело» - отказаться содействовать отцу по делу экс-главы региона.

Сам Карепов связывает похищение с сети видеороликом, в котором он сообщает об экс-сотруднике хабаровских силовых служб – Владимире Першине, свидетели по делу Фургала. До этого в СМИ указывали, что Першин услышал о причастности Фургала и Андрея Карепова к заказным убийствам, проходя мимо кабинета бывшего губернатора.

- Мне говорили, что я не прав, лезу не в свое дело, что я должен это оставить, что зря я снял видео про свидетеля Першина и так далее. Сказали, что ко мне могут применить несколько статей УК. Мне дали понять, что это все произошло именно после того, как я сказал, что Владимир Першин — это предатель, а не свидетель. Просто предатель, который оговаривает всех, - рассказал Тимур Карепов.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева отмечала, что травмы Карепова были зафиксированы: «в висок, в плечо»

- Его отвезли на машине «скорой помощи» в НИИ Склифосовского, - уточнила Меркачева, добавив, что госпитализация не потребовалась.