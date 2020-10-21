Су-34 разбился в Хабаровском крае

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21 октября 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета над территорией Хабаровского края. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

- 21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет, - сказали в пресс-службе.

Сейчас экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

- Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет, - говорится в сообщении.

Комиссия Восточного военного округа направилась к месту аварии для у становления причин произошедшего.