На Кубани от коронавируса скончались ещё пятеро человек

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21 октября 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, а также в Лабинском и Крымском муниципалитетах зафиксировали пять смертей от коронавируса.



В краснодарский СКИБ привезли 67-летнего жителя Адыгеи. На фоне коронавируса у мужчины развилась пневмония, позже его подключили к ИВЛ. У пациента были болезни сердца и диабет.



В Лабинской ЦРБ скончалась 55-летняя местная жительница с подтверждённый диагнозом COVID-19. У неё обнаружили пневмонию, также женщина болела гепатитом С и циррозом печени.



В третьей городской инфекционной больнице умерла 83-летняя жительница Новороссийска. Диагноз: новая коронавирусная инфекция. Женщина также страдала болезнями сердца.



Во вторую инфекционную больницу Сочи доставили 72-летнего жителя Туапсе. Тест на коронавирус показал "положительно", пациента подключили к ИВЛ. У мужчины были болезни сердца.



В Крымской ЦРБ умерла 44-летняя женщина. У неё развилась пневмония, анализ подтвердил наличие у пациентки коронавируса. Женщине стало хуже, её подключили к ИВЛ. У погибшей был гепатит С, -- сообщает краевой оперштаб.