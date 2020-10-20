На севере Карелии автобус с пассажирами съехал в кювет

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20 октября 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Столица на Onego

салон автобуса, pixabay.com

В минувший понедельник, 19 октября, на 2-м километре автодороги "Пушной – Беломорск" в Беломорском районе Карелии автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель пассажирского автобуса во время выполнении обгона не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находились пять пассажиров. Известно, что сотрудники скорой помощи на место ДТП не вызывались.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.