На севере Карелии автобус с пассажирами съехал в кювет

В минувший понедельник, 19 октября, на 2-м километре автодороги "Пушной – Беломорск" в Беломорском районе Карелии автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Установлено, что водитель пассажирского автобуса во время выполнении обгона не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находились пять пассажиров. Известно, что сотрудники скорой помощи на место ДТП не вызывались.
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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