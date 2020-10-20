Упавший под Вологдой вертолет ушел под воду и сейчас находится на дне реки

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20 октября 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Вертолет, упавший ранее сегодня в Вологодской области, ушел под воду. По словам сотрудников пресс-службы регионального ГУ МЧС, в настоящий момент он находится на дне реки Сухоны в Нюксенском районе.

Уточняется, что на место происшествия к настоящему моменту прибыли водолазы, однако к работам они приступят лишь завтра утром, поскольку в районе случившегося уже стемнело.

Предполагается, что к поднятию вертолета и тел погибших будут привлечены пять водолазов. Сейчас на месте ЧП работают 44 человека и 16 единиц техники.

Напомним, в МЧС сегодня в 12:10 по Москве поступило сообщение о том, что в реку Сухону в районе населенного пункта Бобровское упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. На борту мог находиться гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев.