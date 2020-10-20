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Путин и Макрон провели телефонный разговор

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин и Макрон провели телефонный разговор
президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, Serge Kobo / Mpp

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 20 октября, провел телефонный разговор с главой Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом заявили в пресс-службе российского лидера.

Согласно последней информации, в рамках беседы Путин выразил Макрону соболезнования в связи с жестоким убийством учителя под Парижем 16 октября. Кроме того, президенты России и Франции подтвердили желание активизировать совместные усилия стран по борьбе с терроризмом и обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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