Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Саратове, пострадал человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 октября 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудники МЧС России, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В пятиэтажном жилом доме в Саратове во вторник, 20 октября, вспыхнул пожар. Соответствующую информацию предоставила сегодня начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Согласно последним данным, возгорание было зафиксировано по адресу: улица Загорная, 2. Речь идет о пятиэтажном здании. Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на первом этаже дома.

Наталия Куличенкова сообщила журналистам, что в результате случившегося пострадал один человек. В настоящий момент проводится эвакуация граждан. Информации о том, что стало причиной распространения пламени пока не поступало.