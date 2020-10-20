Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Саратове, пострадал человек
20 октября 2020, 17:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В пятиэтажном жилом доме в Саратове во вторник, 20 октября, вспыхнул пожар. Соответствующую информацию предоставила сегодня начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Согласно последним данным, возгорание было зафиксировано по адресу: улица Загорная, 2. Речь идет о пятиэтажном здании. Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на первом этаже дома.
Наталия Куличенкова сообщила журналистам, что в результате случившегося пострадал один человек. В настоящий момент проводится эвакуация граждан. Информации о том, что стало причиной распространения пламени пока не поступало.
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