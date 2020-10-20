СУ СК: Кубанец убил женщину и спрятал тело в лесу

В Красноармейском районе Краснодарского края местная жительница заявила в полицию о пропаже пожилой соседки.
63-летняя женщина долгое время отсутствовала, правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, а в скором времени нашли и подозреваемого - 58-летнего знакомого пропавшей, - сообщает пресс-служба краевого СУ СК.
По информации следователей, в начале сентября мужчина вместе с убитой распивали алкоголь в его доме в хуторе Прикубанском. Возник конфликт, фигурант несколько раз ударил женщину, она скончалась, а её тело, как сообщают правоохранители, подозреваемый спрятал в лесу.
Расследование продолжается, мужчина находится под арестом.
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