СУ СК: Кубанец убил женщину и спрятал тело в лесу

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 октября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Красноармейском районе Краснодарского края местная жительница заявила в полицию о пропаже пожилой соседки.



63-летняя женщина долгое время отсутствовала, правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, а в скором времени нашли и подозреваемого - 58-летнего знакомого пропавшей, - сообщает пресс-служба краевого СУ СК.



По информации следователей, в начале сентября мужчина вместе с убитой распивали алкоголь в его доме в хуторе Прикубанском. Возник конфликт, фигурант несколько раз ударил женщину, она скончалась, а её тело, как сообщают правоохранители, подозреваемый спрятал в лесу.



Расследование продолжается, мужчина находится под арестом.