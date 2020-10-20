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СМИ сообщили о ДТП в Москве с участием автомобилей «скорой помощи» и каршеринга. В результате погибла женщина

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщили о ДТП в Москве с участием автомобилей «скорой помощи» и каршеринга. В результате погибла женщина
автомобиль скорой помощи, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве произошло ДТП с участием автомобилей «скорой помощи» и каршеринга. В результате погибла женщина-пешеход. Источник агентства «Интерфакс» рассказал предварительную версию смертельной аварии.

Водитель машины «скорой помощи», пересекая перекресток Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы, проехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и сиреной и столкнулся с каршеринговым автомобилем. Автомобиль каршеринга двигался на разрешающий сигнал светофора. От удара каршеринговую машину выбросило на тротуар, и она наехала женщину.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП.

Водители машин не пострадали.

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