СМИ сообщили о ДТП в Москве с участием автомобилей «скорой помощи» и каршеринга. В результате погибла женщина

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 октября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

автомобиль скорой помощи, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве произошло ДТП с участием автомобилей «скорой помощи» и каршеринга. В результате погибла женщина-пешеход. Источник агентства «Интерфакс» рассказал предварительную версию смертельной аварии.

Водитель машины «скорой помощи», пересекая перекресток Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы, проехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и сиреной и столкнулся с каршеринговым автомобилем. Автомобиль каршеринга двигался на разрешающий сигнал светофора. От удара каршеринговую машину выбросило на тротуар, и она наехала женщину.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП.

Водители машин не пострадали.