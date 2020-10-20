Три месяца житель Коми минировал хабаровский аэропорт из мести

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20 октября 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Житель города Усинск республики Коми, на протяжении трех месяцев отправлявший электронные письма о заложенной бомбе в аэропорту Хабаровска, наконец был задержан правоохранителями и доставлен в краевую столицу.

Разумеется, никаких взрывных устройств в аэропорту найдено не было, однако в период с августа по сентябрь «шутник» доставил спецслужбам, аэропорту и его посетителям массу неудобств. По данным МВД по ДФО, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, совершая свою преступную рассылку.

Известно, что 38-летний задержанный ранее был неоднократно судим. Он признался, что действовал из хулиганских побуждений. В настоящее время доказана его причастность к 15 эпизодам «минирования» самолётов и терминала аэропорта Хабаровска. Он заключен под стражу.

Как пишут телеграм-каналы, причиной такого упорного лже-информирования заключалась в том, что таким образом гражданин просто мстил за задержанный в прошлом году рейс – по причине также ложного минирования.