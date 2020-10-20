Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Туристы в Адыгее наткнулись на завязанный мешок с живой собакой

, 11:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Туристы в Адыгее наткнулись на завязанный мешок с живой собакой
instagram.com/maykop_incognito

В районе реки Мишоко в Адыгее туристы наткнулись на завязанный мешок, в котором была живая собака. Находку люди обнаружили в заброшенном карьере.

По словам заплаканной женщины, которая и обнаружила пса, животное сильно ослабло.  На видео можно заметить, что собака пытается вяло махать хвостом и еле передвигается, неуверенно переступая с лапы на лапу. 

"Ну что это за зверство, а?", - говорит расстроенная женщина.


Kub