Туристы в Адыгее наткнулись на завязанный мешок с живой собакой
20 октября 2020, 11:30[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В районе реки Мишоко в Адыгее туристы наткнулись на завязанный мешок, в котором была живая собака. Находку люди обнаружили в заброшенном карьере.
По словам заплаканной женщины, которая и обнаружила пса, животное сильно ослабло. На видео можно заметить, что собака пытается вяло махать хвостом и еле передвигается, неуверенно переступая с лапы на лапу.
"Ну что это за зверство, а?", - говорит расстроенная женщина.
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