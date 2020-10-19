В Республике Коми дети сожгли траурный венок на Вечном огне

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19 октября 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Республике Коми

Вечный огонь, pixabay.com

На Вечном огне мемориала в города Печора в Республике Коми два ученика коррекционной школы 11 и 12 лет сожгли траурный венок. Соответствующую информацию предоставили 19 октября в СУСК по региону.

Установлено, что дети, совершившие акт вандализма, состоят на учете в органах профилактики, в частности, в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Известно также, что семьи ребят являются неблагополучными.

Подчеркивается, что следственное ведомство планирует в ближайшее время дать правовую оценку работе сотрудников органов профилактики в сфере принятых ими мер в отношении учеников коррекционной школы, а также их родителей.