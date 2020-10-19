Рейс Москва – Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за ухудшения состояния пассажирки

Самолет, следовавший из Москвы в Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Согласно последней информации, данные меры были приняты из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок.
Уточняется, что самолет авиакомпании "ЮТэйр" вынужденно сел в Ханты-Мансийске в 16:45 по местному времени (14:45 по Москве).
Известно, что одной из пассажирок, страдающей сахарным диабетом, внезапно стало плохо, вследствие чего ей понадобилась срочная медицинская помощь. Женщину, которая оказалась в состоянии гипергликемии, осмотрели в аэропорту врачи. Медики позволили гражданке продолжить полет.
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