Рейс Москва – Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за ухудшения состояния пассажирки

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19 октября 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация Ханты-Мансийска

салон самолета, pixabay.com

Самолет, следовавший из Москвы в Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Согласно последней информации, данные меры были приняты из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок.

Уточняется, что самолет авиакомпании "ЮТэйр" вынужденно сел в Ханты-Мансийске в 16:45 по местному времени (14:45 по Москве).

Известно, что одной из пассажирок, страдающей сахарным диабетом, внезапно стало плохо, вследствие чего ей понадобилась срочная медицинская помощь. Женщину, которая оказалась в состоянии гипергликемии, осмотрели в аэропорту врачи. Медики позволили гражданке продолжить полет.