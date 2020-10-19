Краснодарец провалился в трещину в районе Фишта

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19 октября 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба ЮРПСО

На Фиштинском леднике житель Краснодара провалился в разлом на снежно-ледовом склоне. Это случилось в воскресенье, 18 октября.



48-летний житель Краснодара шёл по маршруту в составе группы альпинистов. Как сообщили его товарищи, он сорвался со скального уступа и упал в бергшрунд (трещина в снежно-ледовом склоне). При падении мужчина повредил спину, другие члены группы вызвали на место спасателей.



Как сообщили в пресс-службе ЮРПСО, пострадавшего двое других членов группы спустили до нижней части ледника, откуда его эвакуировали на вертолёте и передали врачам "скорой" в Сочи.