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Аргументы Недели Происшествия 13+

В столичном торговом центре двое детей с коляской упали с эскалатора

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В столичном торговом центре двое детей с коляской упали с эскалатора
эскалатор, фото: pixabay.com

Руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что проводится проверка по факту падения несовершеннолетних детей с коляской с эскалатора в торговом центре. Инцидент произошел в субботу, 17 октября.

На кадрах, запечатлённых камерой видеонаблюдения, видно, как несовершеннолетняя пытается самостоятельно спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой сидит ребенок. При этом за всем этим наблюдает  девочка, возможно ее младшая сестра. Через некоторое время дети падают вниз по ступеням.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», - пояснили в пресс-службе.

По предварительным данным, вся семья покинула ТЦ после происшествия, за медицинской помощью никто не обращался, добавила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

БА

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