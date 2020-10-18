Спасатели нашли в горах Алтая тело мужчины

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18 октября 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

горы, Алтай, pixabay.com

Днем в воскресенье, 18 октября, сотрудники МЧС сообщили, что спасателям удалось найти тело одного из двух участников группы, которые вели учет диких животных и пропали ранее в горах Алтая.

Уточняется, что тело мужчины сегодня будет доставлено в Горно-Алтайск посредством вертолета. В региональном МЧС подчеркнули, что участники группы попали под лавину.

Известно, что сотрудники комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Алтая проводили работы по учету сибирского горного козла и горного барана в Кош-Агачском районе, когда сошла снежная масса.