Спасатели нашли в горах Алтая тело мужчины

18 октября 2020, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Днем в воскресенье, 18 октября, сотрудники МЧС сообщили, что спасателям удалось найти тело одного из двух участников группы, которые вели учет диких животных и пропали ранее в горах Алтая.
Уточняется, что тело мужчины сегодня будет доставлено в Горно-Алтайск посредством вертолета. В региональном МЧС подчеркнули, что участники группы попали под лавину.
Известно, что сотрудники комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Алтая проводили работы по учету сибирского горного козла и горного барана в Кош-Агачском районе, когда сошла снежная масса.
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