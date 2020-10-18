В Петербурге нашли брошенную в подъезде девочку в коляске

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18 октября 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

детская коляска, pixabay.com

В подъезде дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на "черной" лестнице, которой редко пользуются жильцы, обнаружили брошенную шестимесячную девочку. Родителей ребенка в настоящий момент ищут.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 18 октября, сообщили, что накануне в полицию обратилась петербурженка, которая заявила, что нашла на лестнице своего подъезда коляску с маленьким ребенком.

Полицейские незамедлительно прибыли на место и обнаружили девочку, которой на вид около шести месяцев. Ребенок был доставлен в медучреждение. Подчеркивается, что приняты меры к розыску родственников брошенной малышки.