В Петербурге нашли брошенную в подъезде девочку в коляске
18 октября 2020, 13:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В подъезде дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на "черной" лестнице, которой редко пользуются жильцы, обнаружили брошенную шестимесячную девочку. Родителей ребенка в настоящий момент ищут.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 18 октября, сообщили, что накануне в полицию обратилась петербурженка, которая заявила, что нашла на лестнице своего подъезда коляску с маленьким ребенком.
Полицейские незамедлительно прибыли на место и обнаружили девочку, которой на вид около шести месяцев. Ребенок был доставлен в медучреждение. Подчеркивается, что приняты меры к розыску родственников брошенной малышки.
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