Девочки, которых выбросили из окна в Саратове, находятся в тяжелом состоянии
18 октября 2020, 12:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Начальник отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина рассказала о состоянии двух девочек, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже.
Подчеркивается, что обе маленькие девочки находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Елена Аленькина уточнила, что врачи делают все возможное для спасения детей.
Ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова выбросила дочерей пяти и восьми лет из окна многоэтажки по Ново-Астраханскому шоссе, а затем ранила себя в грудь. Все трое были госпитализированы. В отношении матери несовершеннолетних заведено уголовное дело.
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