Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Девочки, которых выбросили из окна в Саратове, находятся в тяжелом состоянии

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Девочки, которых выбросили из окна в Саратове, находятся в тяжелом состоянии
машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Начальник отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина рассказала о состоянии двух девочек, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже.

Подчеркивается, что обе маленькие девочки находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Елена Аленькина уточнила, что врачи делают все возможное для спасения детей.

Ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова выбросила дочерей пяти и восьми лет из окна многоэтажки по Ново-Астраханскому шоссе, а затем ранила себя в грудь. Все трое были госпитализированы. В отношении матери несовершеннолетних заведено уголовное дело.

ЕТ

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью