В Ногинске около бара «маленькие люди» напали на блогера: «Сбили с ног, разбили телефон. Ногами пинали»

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15 октября 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

кулак, фото: pixabay.com

Блогер Лев Хлыновски рассказал, что в Ногинске на него напала группа из трех человек маленького роста. По его словам, мужчины были в нетрезвом состоянии, один даже достал молоток.

Лев отметил, что ездил к другу в Ногинск, и проходя мимо бара, заметил карликов. По его словам, он хотел снять небольшой эпизод «для истории», но мужчины сразу побежали за ним и накинулись.

«Толпа пьяных, неадекватных злющих карликов! … Сбили с ног, разбили телефон. Ногами пинали. Я вообще в шоке. Все тело болит. Синяки. Еще угрожали», - высказал он.

На опубликованных Львом кадрах видно, как он открывает дверь в бар, а группа из трех человек стремительно направляется к нему, а позже догоняет на улице.

Блогер отметил, что сейчас думает, писать ли на них заявление в полицию.