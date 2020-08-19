Жительница Челябинской области умерла в очереди в больнице. Вскоре скончался ее муж
19 августа 2020, 19:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.ru
Жительница Челябинской области умерла в очереди в больнице, куда супруг привез ее на компьютерную томографию. Через три дня мужчина скончался в реанимации от коронавируса.
Женщине долго отказывали в проведении компьютерной томографии, не хотели класть в больницу, а лечение антибиотиками и другими лекарствами не помогало. Муж, хотя тоже чувствовал себя плохо, повез жену в больницу. В очереди на томографию его супруга упала и умерла. У нее оказалось поражено 85 процентов легких. Тут же решили обследовать отца. КТ показала 90% поражения легких. Через три дня он умер в коме в реанимации в Магнитогорске.
Эту печальную историю рассказал сын супругов Александр - он находится на самоизоляции, в то время как от коронавируса страдает его сестра, проживавшая вместе с родителями. Молодой человек отправил заявления в минздрав, прокуратуру и Роспотребнадзор области, а также на имя президента с требованием разобраться в ситуации.
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