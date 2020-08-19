В Новороссийске сбежал со двора суда опасный рецидивист

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19 августа 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ранее против 57-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за похищение человека, угон автомобиля с применением насилия и за изнасилование с угрозой убийства. 17 августа обвиняемому должны были избрать меру пресечения, но ему удалось сбежать со двора суда. О подробностях побега пока не сообщается.

Против мужчины возбудили уголовное дело за похищение человека с применением насилия и оружия, угон автомобиля с применением насилия, изнасилования с угрозой убийства и насильственных действий сексуального характера с угрозой убийства. 17 августа мужчине должны были избрать меру пресечения. Однако ему удалось скрыться из зала суда.

На вид подозреваемому около 60 лет, он среднего роста (170 см), худощавый, лысый. На подбородке и щеках седая щетина. В момент побега на нем была серая рубашка и клетчатые шорты голубого цвета, на ногах черные тапочки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Спарихина, правоохранители просят сообщить об этом по телефону 8 (988) 509-72-12.