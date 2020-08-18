В Анапе приезжего обвиняют в нападении с ножом на 12-летнюю девочку

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18 августа 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарсокму краю

Мужчину, подозреваемого в причинении ножевого ранения ребенку, задержали сотрудники патрульно-постовой службы анапского ОМВД.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, во вторник, 18 августа, около 16:30 во дворе одной из анапских многоэтажек мужчина подошел к 12-летней девочке. Она, испугавшись, побежала прочь от незнакомца, но мужчина, догнав девочку, ударил ее ножом в спину и попытался скрыться.

Подозреваемый был задержан правоохранителями по горячим следам.

– Он доставлен в отдел полиции, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая девочка в настоящее время находится в больнице.