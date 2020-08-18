В Анапе приезжего обвиняют в нападении с ножом на 12-летнюю девочку
18 августа 2020, 19:06[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Мужчину, подозреваемого в причинении ножевого ранения ребенку, задержали сотрудники патрульно-постовой службы анапского ОМВД.
Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, во вторник, 18 августа, около 16:30 во дворе одной из анапских многоэтажек мужчина подошел к 12-летней девочке. Она, испугавшись, побежала прочь от незнакомца, но мужчина, догнав девочку, ударил ее ножом в спину и попытался скрыться.
Подозреваемый был задержан правоохранителями по горячим следам.
– Он доставлен в отдел полиции, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшая девочка в настоящее время находится в больнице.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.