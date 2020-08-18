Росгвардия: на Кубани мужчина с пистолетом пытался угомонить шумную молодежь

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18 августа 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели. Кубань», Росгвардия, пистолет, шум, Кубань ]

По сообщению ГУ Росгвардии Краснодарского края, в ночь с 17 на 18 августа на пульт централизованного наблюдения в Темрюке поступил сигнал тревоги от продавщицы охраняемого магазина. Она сообщила о конфликте между мужчиной и группой молодых людей, который набирал обороты.

На место отправились сотрудники Росгвардии. Там они задержали 62-летнего кубанца в состоянии алкогольного опьянения. По словам самого мужчины, он вышел из дома, чтобы сделать замечание молодым людям, так как они мешали его отдыху. В руках, как сообщают правоохранители, он держал предмет, который был похож на пистолет. В результате инцидента никто не пострадал, мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего рассмотрения дела.