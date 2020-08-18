В деревне Лодейка под Великим Устюгом сгорела деревянная школа
18 августа 2020, 10:20[ «Аргументы Недели» ]
В деревне Лодейка под Великим Устюгом в ночь на вторник, 18 августа, сгорела деревянная школа. По данным МЧС по Вологодской области, деревянное здание деревенской школы полностью сгорело. В результате пожара никто не пострадал.
Сообщение о пожаре в "Большевистской основной общеобразовательной школе" н.п. Лодейка, Великоустюгского района поступило в пожарную охрану в 2:33. Когда пожарные прибыли на место, школа горела открытым пламенем по всей площади (25 на 50 метров). К утру пожар полностью потушили.
В МЧС рассматривают две версии пожара - неисправность электрооборудования или неисправность твердотопливного котла.
В здании работали начальная школа, средняя школа и детский сад. Там училось шесть школьников и находился один дошкольник.
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