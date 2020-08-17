В Ростовской области двое детей выпали из окна на шестом этаже
17 августа 2020, 21:17[ «Аргументы Недели» ]
В городе Таганроге Ростовской области в понедельник, 17 августа 2, двое маленьких детей - двухлетний и трехлетний братья - выпали из окна на шестом этаже. Мальчики погибли. Установлено, что малыши находились дома одни без присмотра взрослых.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, двое детей, находясь дома без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного жилого дома. Один ребенок скончался на месте происшествия, уточнили в СКР. Его брат пострадал, был госпитализирован. В больнице медики боролись за жизнь мальчика. Но ребенок скончался от тяжелых травм.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.