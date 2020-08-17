В Ростовской области двое детей выпали из окна на шестом этаже

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17 августа 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В городе Таганроге Ростовской области в понедельник, 17 августа 2, двое маленьких детей - двухлетний и трехлетний братья - выпали из окна на шестом этаже. Мальчики погибли. Установлено, что малыши находились дома одни без присмотра взрослых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, двое детей, находясь дома без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного жилого дома. Один ребенок скончался на месте происшествия, уточнили в СКР. Его брат пострадал, был госпитализирован. В больнице медики боролись за жизнь мальчика. Но ребенок скончался от тяжелых травм.