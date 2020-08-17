Четыре человека погибли при ДТП на Комсомольской трассе

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17 августа 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Трагедия произошла на 64 километре автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и большегруза Hino. Четыре человека, включая и малолетнего ребенка, скончались, двое госпитализированы.

Один из выживших – водитель грузовика – сейчас находится в критическом состоянии, у него множественные переломы. Спасшаяся девушка 2003 года рождения также в больнице, у нее травмы лица, ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Оба они ехали в задней части микроавтобуса.

Среди погибших водитель микроавтобуса, женщина и маленький ребенок. Не удалось пока установить личности погибших – тела изуродованы, а документы зажаты в машине.

Извлекать тела погибших пришлось сотрудникам МЧС с помощью гидравлического инструмента.

— Оба мужчины, видимо, находились на переднем пассажирском и водительском сиденьях, они погибли мгновенно. Ребенок, скорее всего, сидел где-то за ними. Эти тела еще не достали. Тело женщины находилось сверху, на микроавтобусе, тоже была без признаков жизни со множественными травмами. Ее удалось высвободить и накрыть, — рассказал один из спасателей, - поделился спасатель.

Следователи склонны полагать, что виновникам аварии мог стать водитель Hino. По версии следствия, он мог «срезать» поворот, и именно это маневр привел к смертельной аварии.