Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына Айсултана

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына Айсултана
Айсултан Назарбаев, фото из Facebook.com/aisultan.nazarbayev

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана. О смерти в ночь на 16 августа в Лондоне 29-летнего внука первого президента Казахстана сообщили сегодня республиканские СМИ.  Причиной смерти Айсултана Назарбаева пресса назвала остановку сердца.

"Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана. И мы просим уединения в это очень трудное время", - говорится в заявлении дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой, направленном в РИА Новости в британской столице.

В феврале текущего года Айсултан Назарбаев в своем аккаунте в Facebook сообщил, что попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность. В своих постах в социальных сетях он обвинял руководство Казахстана в коррупции.

Его последний пост датируется 17 июля. Про себя он рассказывал, заявляя о давлении со стороны членов своей семьи. В Казахстане заявили, что ситуация с резонансными постами Айсултана является попыткой дискредитировать бывшего президента, его деда.

В октябре 2019 года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. СМИ пишут, что внук Назарбаева лечился от наркозависимости.

ИЧ

В мире

В Минске огромная колонна людей вышла к зданию КГБ. Они требуют посадить Лукашенко в автозак и освободить политзаключенных

В Минске огромная колонна людей вышла к зданию КГБ. Они требуют посадить Лукашенко в автозак и освободить политзаключенных

Митингующие люди вышли к зданию КГБ , они скандируют «Трибунал», «Уходи», «Лукашенко в автозак». Силовиков не видно, сегодня они вообще не вмешиваются в события по всей стране

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью