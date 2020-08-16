Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына Айсултана

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16 августа 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Айсултан Назарбаев, фото из Facebook.com/aisultan.nazarbayev

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана. О смерти в ночь на 16 августа в Лондоне 29-летнего внука первого президента Казахстана сообщили сегодня республиканские СМИ. Причиной смерти Айсултана Назарбаева пресса назвала остановку сердца.

"Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана. И мы просим уединения в это очень трудное время", - говорится в заявлении дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой, направленном в РИА Новости в британской столице.

В феврале текущего года Айсултан Назарбаев в своем аккаунте в Facebook сообщил, что попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность. В своих постах в социальных сетях он обвинял руководство Казахстана в коррупции.

Его последний пост датируется 17 июля. Про себя он рассказывал, заявляя о давлении со стороны членов своей семьи. В Казахстане заявили, что ситуация с резонансными постами Айсултана является попыткой дискредитировать бывшего президента, его деда.

В октябре 2019 года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. СМИ пишут, что внук Назарбаева лечился от наркозависимости.