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В Москве на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро на рельсы упал пассажир

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Москве на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро на рельсы упал пассажир
Метро, фото: pixabay.com

В Москве в субботу, 15 августа, вечером около 18 часов на станции «Полежаевская». Таганско-Краснопресненской линии метро на рельсы упал пассажир.

Как сообщил информированный источник, на рельсы упал мужчина. Его спасти не удалось. Пассажир погиб.
Движение поездов на участке «фиолетовой» ветки столичной подземки из-за этого инцидента было прервано. Не было движения поездов от станции «Спартак» до «Баррикадной», сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Движение останавливали, пытаясь спасти мужчину. Также в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сейчас движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено.

ИЧ
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