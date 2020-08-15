В Москве на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро на рельсы упал пассажир
15 августа 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Москве в субботу, 15 августа, вечером около 18 часов на станции «Полежаевская». Таганско-Краснопресненской линии метро на рельсы упал пассажир.
Как сообщил информированный источник, на рельсы упал мужчина. Его спасти не удалось. Пассажир погиб. Движение поездов на участке «фиолетовой» ветки столичной подземки из-за этого инцидента было прервано. Не было движения поездов от станции «Спартак» до «Баррикадной», сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Движение останавливали, пытаясь спасти мужчину. Также в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Сейчас движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено.
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