500 человек эвакуировали из-за «минирования» хабаровского аэропорта

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13 августа 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске снова «заминировали» воздушную гавань. Предыдущее сообщение о минировании поступило накануне и оказалось ложным.

- На электронную почту аэропорта поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в аэропорту, эвакуировано до 500 человек, - рассказали журналистам представители пресс-службы аэропорта Хабаровска.

К аэропорту прибыли экстренные службы. Все это время эвакуированным пришлось прождать на улице в ожидании. Пассажирам, прибывшим из Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Екатеринбурга также пришлось ожидать окончания проверок. В это время пассажирам запрещено было покидать самолет.

Отметим, что Хабаровск затронула волна ложных минирований, прокатившаяся по стране. Что касается аэропорта, то воздушная гавань получала сообщения о якобы заложенной бомбе несколько раз в июле и августе.