500 человек эвакуировали из-за «минирования» хабаровского аэропорта
13 августа 2020, 12:44[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В Хабаровске снова «заминировали» воздушную гавань. Предыдущее сообщение о минировании поступило накануне и оказалось ложным.
- На электронную почту аэропорта поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в аэропорту, эвакуировано до 500 человек, - рассказали журналистам представители пресс-службы аэропорта Хабаровска.
К аэропорту прибыли экстренные службы. Все это время эвакуированным пришлось прождать на улице в ожидании. Пассажирам, прибывшим из Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Екатеринбурга также пришлось ожидать окончания проверок. В это время пассажирам запрещено было покидать самолет.
Отметим, что Хабаровск затронула волна ложных минирований, прокатившаяся по стране. Что касается аэропорта, то воздушная гавань получала сообщения о якобы заложенной бомбе несколько раз в июле и августе.
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