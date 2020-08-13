Губернатор Кубани сообщил о критической ситуации на Кубанском водохранилище

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13 августа 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Из-за жаркой засушливой погоды на Кубани уровень воды в Краснодарском водохранилище может опуститься до критической отметки, что приведет к ограничению водоснабжения в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

– Поручил главам муниципальных образований держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения водой социальных объектов, жителей и туристов, – написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также распорядился привести в готовность технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара как в безводных районах, так и в соседних с ними муниципалитетах.

Состоянием водохранилища и ситуацией, связанной с низкой приточностью в бассейне реки Кубань, обеспокоено Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. По информации Кубанского бассейнового водного управления, Краснодарское водохранилище может достичь минимального уровня в ближайшие дни. В результате будет ограничена подача воды в города на морском побережье края.

Как пояснили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, в случае дефицита воды на Анапском и Темрюкских водозаборах подача воды в необходимых количествах будет организована из Варнавинского водохранилища. В настоящее время, как сообщили в ведомстве, в регионе работает оперативный штаб, рассчитано необходимое количество техники для подвоза воды для каждого муниципалитета в зоне риска (47 единиц техники с резервуарами для воды), а также разработан график подвоза. Резервная техника пожарно-спасательных отрядов приведена в готовность и может приступить к работе в любой момент в случае необходимости, сообщили в региональном ГУ МЧС.