Вице-мисс «Чита-2019» Татьяна Дербина погибла во время нелегальных гонок на мотоциклах

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13 августа 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Дербина, фото: vk.com/trainer_chita

Одна из самых красивых и спортивных девушек Читы, вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019» Татьяна Дербина погибла во время нелегальных гонок на мотоциклах в воскресенье, 9 августа. Девушке было 24 года.

Девушка занималась конным спортом, работала фитнес-тренером. О ее гибели сообщили в группе Читинской государственной заводской конюшни во «ВКонтакте»: «Вчера, 9 августа, вечером трагически погибла красивая, энергичная, позитивная читинка – Татьяна Дербина. Ей было всего 24 года. Таню любили многие, у неё была огромная армия поклонников и единомышленников. Она брала мир мощной энергетикой и невероятным жизнелюбием. Харизматичная, уверенная и добрая Татьяна вкушала жизнь «полной ложкой», вкладывая в своё развитие огромные физические и интеллектуальные ресурсы».

Дербина погибла на Дворцовом тракте в Чите, - уточняет издание «Чита.ру». Со слов очевидцев, Татьяна снимала нелегальные заезды на мотоциклах. Во время одного из них она попыталась выбежать на дорогу для поиска лучшего ракурса, но попала под колеса мотоцикла.

«Она осветила Землю собой и ушла – стремительно и несправедливо», — говорят друзья погибшей девушки.